Болельщики голландской "Роды" выгнали владельца клуба из офиса

В голландском городе Керкраде фанаты местной "Роды" ворвались в расположенный на стадионе офис владельца клуба Маурисио Гарсии, после чего изгнали мексиканского бизнесмена. Болельщики потребовали от хозяина продать клуб.

Мексиканец Маурисио Гарсия приобрел акции "Роды" прошлым летом, но пока не спешит инвестировать средства в структуру клуба, сообщает Чемпионат.com. Это возмутило активную часть болельщиков. Они намерены добиться сменить Гарсию на владельца, который бы помог клубу выбраться из первого дивизиона.

"Рода", в недавнем прошлом середняк голландского футбола, переживает непростые времена. Команда выступает во втором по силе дивизионе голландского чемпионата и занимает там 16 место. Клуб из Керкраде испытывает серьезные проблемы с финансами, которые не смогло решить новый хозяин.