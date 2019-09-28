Очередные дебоширы сняты с борта самолета

Еще один самолет, готовящийся к вылету из Москвы, вернулся на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров. За сутки это уже четвертый случай дебоша на борту.

Самолет вернулся на стоянку в аэропорт "Домодедово" из-за неадекватного поведения двух пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Командир воздушного судна, которое готовилось к вылету в Минеральные Воды, принял решение вернуть авиалайнер к месту стоянки.

Установлено, что 40-летний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику, на замечания пассажиров и экипажа не реагировал, пытался проникнуть в кабину пилотов. Другой пассажир — 44-летний житель города Санкт-Петербурга курил на борту самолета.

"Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у обоих задержанных. В отношении первого из них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ. Другой привлечен к административной ответственности по статье 6.24 КоАП РФ", — сообщила представитель МВД.