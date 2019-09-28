Кудрин – об американском опыте и уголовных делах

Международная финансовая отчетность — ровно такую берет на вооружение Счетная палата России, в гости к которой приехали коллеги из полутора сотен государств-членов всемирной ассоциации таких только, на первый взгляд, "скучных" структур, которые считают, как тратятся деньги налогоплательщиков.

- Алексей Леонидович, кто это?

- Конструкция по мотивам Кандинского. В общем, это всегда выход за какие-то рамки. Это новое. Уходим от рутины. Мы тоже ищем новое решение, — рассказывает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

- На фоне вот такого супрематизма спрошу вас, тем не менее, о чем-то очень банальном. А у вас дома радиоточка есть?

- Уже давно нет. У меня есть, безусловно, радио отдельно. Я не люблю слушать приемник, но он, в общем, сегодня уже работает из Сети.

Из "Сети" — в смысле из Интернета. А мы — про проводное радио. Точнее не мы, а Счетная палата, которая в этом году первой обратила внимание на то, что проводным радио продолжают пользоваться всего-то 1-2% населения, все больше пенсионеры, а плату за него, не объясняя, что от не можно отказаться, берут с большинства. Вот на таких очень конкретных делах Кудрин и фокусирует теперь работу Счетной палаты.

"Все должно быть доказательно. Есть доказательная медицина. Сегодня мы работаем в рамках доказательного аудита. Все должно быть обосновано", — считает глава Счетной палаты.

В числе других приоритетов — тема вырубки лесов и вывоз леса контрабандой. Счетная палата установила: многие ведомства вообще между собой не взаимодействуют.

"Как в известном анекдоте: к пуговицам вопросы есть как бы, а костюм в целом не получается. И мы как раз увидели эти нестыковки, где просачиваются преступники. И у нас первый результат уже есть. Есть проблема — обороты земель. У нас много земель не разграничено. На них ведется временно, а зачастую незаконное предпринимательство. У нас всего 8% частных земель, а 65% — государственных", — отметил Кудрин.

- Мы — самая большая страна в мире, которая от своей земли мало что имеет.

- Да. Мы поставили это тоже в свой список приоритетов.

Но не будем забывать о конференции, в кулуарах которой мы и встречались. В международную организацию счетных палат входят 169 государств. Больше только в ООН. Названия у Счетных палат разные. Например, во Франции это Счетный суд. Но главное — принцип.

"Один из главных принципов Счетных палат – независимость, — отметил Кудрин. — Иначе никто не будет доверять. И мы не будем. Наши рекомендации никто не будет слушать".

А вот, например, делегаты от Соединенного Королевства и Соединенных Штатов. Кстати, как и полагается при приеме международных мероприятий, Россия американцам визы дала. Более того, на полях этой конференции Россия и Америка даже заключили соглашение о сотрудничестве. Эта организация не политическая.

"Больше того, как кто-то где-то начинает говорить с политическим оттенком…", — сказал Кудрин.

- Выключаете микрофон?

- Нет. Как правило, другие коллеги об этом напоминают. Такой момент у нас был.

- С американцами о чем договорились?

- Мы изучаем опыт лучших стран. Например, через лет 20 у них будет дефицит пенсионных фондов, в том числе частных.

- В Америке?

- В Америке. Самое главное, быстрее стареет население. Расходы больше у пенсионных фондов.

- И, соответственно, американцы могут, скажем так, с большим лагом по времени это дело предсказать и подготовиться?

- Да, они за 20 лет это уже видят и говорят: давайте искать решение. То есть они говорят о рисках развития.

- И они готовы этим делиться?

- Да, они рассказывают, как разрабатывают эту систему критериев, что они делают в результате, как потом применяются их выводы.

- Полезная штука.

- Конечно.

- Тем, кто занимается осуществлением нацпроектов в России, эти международные нормы в помощь или, скорее, помеха?

- В помощь, безусловно. Я должен сказать, что и по выполнению указов 2012 года менялись методики, потом показатели становились лучше. Такие случаи известны. Они обсуждены экспертным сообществом. Может выводов достаточных не прозвучало, но надеюсь, что Счетная палата эти уроки учтет и не позволит дальше менять методики, чтобы завышать показатели.

- В том числе используя и международные методики?

- Да.

Вот и перейдем к тем самым национальным проектам.

"Президент сказал бедных сократить в два раза. Пока завершается первый год реализации национальных проектов. Но мы видим, что динамика не соответствует тем показателям. Мы обсуждаем, что этому мешаeт. Мы создали при Счетной палате экспертный совет, больше 80 человек, ведущих специалистов и ученых страны", — подчеркнул Кудрин.

- Независимых от правительства?

- Независимых от правительства. Все они — сотрудники университетов, как правило, ученые.

Как мы уже сказали, список приоритетов Счетной палаты много шире. По словам Кудрина, особая тема — недострой. Это и многострадальный метрополитен в таком городе-миллионнике, как Омск, и гидроузел в подмосковном Красногорске, и школа в Ингушетии. Число недостроенных школ вообще измеряется десятками.

"Таких объектов тысячи, брошенные три, пять, десять лет назад. Иногда не законсервированные. Многие из них уже утратили свои свойства. И их трудно достроить. Их нужно сносить и строить заново новые. И кто-то должен был за это ответить", — считает глава Счетной палаты.

- Как следствие с вашей стороны — финансовый анализ, с той стороны — уголовные дела?

- Будут и уголовные дела. Мы уже ряд материалов отправили. Но главная задача — найти решение, чтобы правительство их приняло.

К концу разговора Кудрин вдруг сам поднимает тему детей-сирот. Оказывается, у Счетной палаты к этой проблеме — свой подход.

"У нас 167 тысяч детей, которым государство должно предоставить квартиры при достижении ими 18 лет. Не получили эти квартиры, ушли куда-то, где-то живут у друзей, соседей, в общежитии, где-то они начинают работать. Они очень зависимы от того, что у них нет жилья. Государство обязано, но не предоставило. Мы провели целый ряд встреч с правительством, уполномоченным по правам ребенка, получили поддержку парламента. Мы тоже сейчас будем докладывать президенту всю картину, которая здесь сложилась, и свои предложения", — заверил Кудрин.