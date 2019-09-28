Новости Экономика

Все видео этой рубрики
28 сентября 201913:23 Сергей Брилев

Кудрин – об американском опыте и уголовных делах

Кудрин – об американском опыте и уголовных делах

Международная финансовая отчетность — ровно такую берет на вооружение Счетная палата России, в гости к которой приехали коллеги из полутора сотен государств-членов всемирной ассоциации таких только, на первый взгляд, "скучных" структур, которые считают, как тратятся деньги налогоплательщиков.

- Алексей Леонидович, кто это?

- Конструкция по мотивам Кандинского. В общем, это всегда выход за какие-то рамки. Это новое. Уходим от рутины. Мы тоже ищем новое решение, — рассказывает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

- На фоне вот такого супрематизма спрошу вас, тем не менее, о чем-то очень банальном. А у вас дома радиоточка есть?

- Уже давно нет. У меня есть, безусловно, радио отдельно. Я не люблю слушать приемник, но он, в общем, сегодня уже работает из Сети.

Из "Сети" — в смысле из Интернета. А мы — про проводное радио. Точнее не мы, а Счетная палата, которая в этом году первой обратила внимание на то, что проводным радио продолжают пользоваться всего-то 1-2% населения, все больше пенсионеры, а плату за него, не объясняя, что от не можно отказаться, берут с большинства. Вот на таких очень конкретных делах Кудрин и фокусирует теперь работу Счетной палаты.

"Все должно быть доказательно. Есть доказательная медицина. Сегодня мы работаем в рамках доказательного аудита. Все должно быть обосновано", — считает глава Счетной палаты.

В числе других приоритетов — тема вырубки лесов и вывоз леса контрабандой. Счетная палата установила: многие ведомства вообще между собой не взаимодействуют.

"Как в известном анекдоте: к пуговицам вопросы есть как бы, а костюм в целом не получается. И мы как раз увидели эти нестыковки, где просачиваются преступники. И у нас первый результат уже есть. Есть проблема — обороты земель. У нас много земель не разграничено. На них ведется временно, а зачастую незаконное предпринимательство. У нас всего 8% частных земель, а 65% — государственных", — отметил Кудрин.

- Мы — самая большая страна в мире, которая от своей земли мало что имеет.

- Да. Мы поставили это тоже в свой список приоритетов.

Но не будем забывать о конференции, в кулуарах которой мы и встречались. В международную организацию счетных палат входят 169 государств. Больше только в ООН. Названия у Счетных палат разные. Например, во Франции это Счетный суд. Но главное — принцип.

"Один из главных принципов Счетных палат – независимость, — отметил Кудрин. — Иначе никто не будет доверять. И мы не будем. Наши рекомендации никто не будет слушать".

А вот, например, делегаты от Соединенного Королевства и Соединенных Штатов. Кстати, как и полагается при приеме международных мероприятий, Россия американцам визы дала. Более того, на полях этой конференции Россия и Америка даже заключили соглашение о сотрудничестве. Эта организация не политическая.

"Больше того, как кто-то где-то начинает говорить с политическим оттенком…", — сказал Кудрин.

- Выключаете микрофон?

- Нет. Как правило, другие коллеги об этом напоминают. Такой момент у нас был.

- С американцами о чем договорились?

- Мы изучаем опыт лучших стран. Например, через лет 20 у них будет дефицит пенсионных фондов, в том числе частных.

- В Америке?

- В Америке. Самое главное, быстрее стареет население. Расходы больше у пенсионных фондов.

- И, соответственно, американцы могут, скажем так, с большим лагом по времени это дело предсказать и подготовиться?

- Да, они за 20 лет это уже видят и говорят: давайте искать решение. То есть они говорят о рисках развития.

- И они готовы этим делиться?

- Да, они рассказывают, как разрабатывают эту систему критериев, что они делают в результате, как потом применяются их выводы.

- Полезная штука.

- Конечно.

- Тем, кто занимается осуществлением нацпроектов в России, эти международные нормы в помощь или, скорее, помеха?

- В помощь, безусловно. Я должен сказать, что и по выполнению указов 2012 года менялись методики, потом показатели становились лучше. Такие случаи известны. Они обсуждены экспертным сообществом. Может выводов достаточных не прозвучало, но надеюсь, что Счетная палата эти уроки учтет и не позволит дальше менять методики, чтобы завышать показатели.

- В том числе используя и международные методики?

- Да.

Вот и перейдем к тем самым национальным проектам.

"Президент сказал бедных сократить в два раза. Пока завершается первый год реализации национальных проектов. Но мы видим, что динамика не соответствует тем показателям. Мы обсуждаем, что этому мешаeт. Мы создали при Счетной палате экспертный совет, больше 80 человек, ведущих специалистов и ученых страны", — подчеркнул Кудрин.

- Независимых от правительства?

- Независимых от правительства. Все они — сотрудники университетов, как правило, ученые.

Как мы уже сказали, список приоритетов Счетной палаты много шире. По словам Кудрина, особая тема — недострой. Это и многострадальный метрополитен в таком городе-миллионнике, как Омск, и гидроузел в подмосковном Красногорске, и школа в Ингушетии. Число недостроенных школ вообще измеряется десятками.

"Таких объектов тысячи, брошенные три, пять, десять лет назад. Иногда не законсервированные. Многие из них уже утратили свои свойства. И их трудно достроить. Их нужно сносить и строить заново новые. И кто-то должен был за это ответить", — считает глава Счетной палаты.

- Как следствие с вашей стороны — финансовый анализ, с той стороны — уголовные дела?

- Будут и уголовные дела. Мы уже ряд материалов отправили. Но главная задача — найти решение, чтобы правительство их приняло.

К концу разговора Кудрин вдруг сам поднимает тему детей-сирот. Оказывается, у Счетной палаты к этой проблеме — свой подход.

"У нас 167 тысяч детей, которым государство должно предоставить квартиры при достижении ими 18 лет. Не получили эти квартиры, ушли куда-то, где-то живут у друзей, соседей, в общежитии, где-то они начинают работать. Они очень зависимы от того, что у них нет жилья. Государство обязано, но не предоставило. Мы провели целый ряд встреч с правительством, уполномоченным по правам ребенка, получили поддержку парламента. Мы тоже сейчас будем докладывать президенту всю картину, которая здесь сложилась, и свои предложения", — заверил Кудрин.

Сейчас

13:07

МЧС заявило, что курить на балконе все же можно

12:36

Названа причина смерти Марка Захарова

12:24

Умер Марк Захаров

12:01

На действующего и бывшего министров Забайкалья завели дело

11:59

Взрыв на нефтетанкере с россиянами: уточненные данные

04:59

В районе Курил зафиксировано землетрясение

02:33

Курт Волкер уходит в отставку

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

17 минут назад
Взрыв на танкере с россиянами: уточненные данные

Взрыв на танкере с россиянами: уточненные данные

1 час назад
МЧС заявило, что курить на балконе все же можно

МЧС заявило, что курить на балконе все же можно

38 минут назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести в субботу"

Завтра, 29 сентября

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

30 сентября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Режиссер Леонид Хейфец ранил ножом сотрудницу скорой

Режиссер Леонид Хейфец ранил ножом сотрудницу скорой

28 минут назад
Порошенко встревожен новостью об отставке Волкера

Порошенко встревожен новостью об отставке Волкера

2 часа назад
Названа причина смерти Марка Захарова

Названа причина смерти Марка Захарова

1 час назад
Очередь к Лаврову и "изоляция России": Захарова выложила фото с Генассамблеи ООН

Очередь к Лаврову и "изоляция России": Захарова выложила фото с Генассамблеи ООН

1 час назад
Депутаты четырех фракций бундестага выступили за отмену антироссийских санкций

Депутаты четырех фракций бундестага выступили за отмену антироссийских санкций

2 часа назад
Закончилась погрузка белух из "китовой тюрьмы" в Приморье

Закончилась погрузка белух из "китовой тюрьмы" в Приморье

4 часа назад
На действующего и бывшего министров Забайкалья завели дело

На действующего и бывшего министров Забайкалья завели дело

1 час назад
По запросу США в Испании задержан гражданин России

По запросу США в Испании задержан гражданин России

13 часов назад
Владимир Путин провел совещание Совбеза

Владимир Путин провел совещание Совбеза

13 часов назад
Завершается рекультивация полигона ТБО "Игумново"

Завершается рекультивация полигона ТБО "Игумново"

4 часа назад
Очередные дебоширы сняты с борта самолета

Очередные дебоширы сняты с борта самолета

3 часа назад
Что такое ЧВК "Вагнер" и кто убил российских журналистов: смотрите репортаж Александра Рогаткина

Что такое ЧВК "Вагнер" и кто убил российских журналистов: смотрите репортаж Александра Рогаткина

15 часов назад
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

23.09.2019 09:09
Николаю Рыжкову — 90. Есть что вспомнить. Есть что делать

Николаю Рыжкову — 90. Есть что вспомнить. Есть что делать

15 минут назад
В Подмосковье друзья ремонтируют жилье матери-одиночки, чтобы ей вернули дочь из детдома

В Подмосковье друзья ремонтируют жилье матери-одиночки, чтобы ей вернули дочь из детдома

24 минуты назад
Кудрин – об американском опыте и уголовных делах

Кудрин – об американском опыте и уголовных делах

42 минуты назад
КХЛ. "Амур" обыграл "Сибирь" и покинул последнее место

КХЛ. "Амур" обыграл "Сибирь" и покинул последнее место

1 час назад
Люди попытались спасти десятки дельфинов, выбросившихся на пляж. Видео

Люди попытались спасти десятки дельфинов, выбросившихся на пляж. Видео

1 час назад
Квят досрочно завершил третью практику Гран-при России

Квят досрочно завершил третью практику Гран-при России

1 час назад
Кремль поддерживает запрет курения на балконах

Кремль поддерживает запрет курения на балконах

1 час назад
Неделя с iPhone 11 Pro: обзор и впечатления

Неделя с iPhone 11 Pro: обзор и впечатления

1 час назад
Пожар в тюменской исправительной колонии сняли на видео

Пожар в тюменской исправительной колонии сняли на видео

1 час назад
Путин приветствовал участников "Дня тигра" в Приморье

Путин приветствовал участников "Дня тигра" в Приморье

2 часа назад
Российский гонщик Шварцман стал победителем Формулы-3

Российский гонщик Шварцман стал победителем Формулы-3

2 часа назад
Отопление дали во всех домах Москвы

Отопление дали во всех домах Москвы

2 часа назад
"Ливерпуль" могут исключить из Кубка лиги

"Ливерпуль" могут исключить из Кубка лиги

3 часа назад
Секреты и пасхалки в новом трейлере "Холодного Сердца 2"

Секреты и пасхалки в новом трейлере "Холодного Сердца 2"

3 часа назад
Ученые объяснили, как старение препятствует раку

Ученые объяснили, как старение препятствует раку

3 часа назад
Саудовская Аравия планирует принимать до 100 миллионов туристов в год

Саудовская Аравия планирует принимать до 100 миллионов туристов в год

4 часа назад
Российские военные специалисты прибыли в Венесуэлу

Российские военные специалисты прибыли в Венесуэлу

8 часов назад
ММА. Али Багов стал чемпионом лиги АСА в легком весе

ММА. Али Багов стал чемпионом лиги АСА в легком весе

12 часов назад
В Крыму начали работу итальянские археологи

В Крыму начали работу итальянские археологи

13 часов назад
Предвзятость или провокация: детского тренера уволили за откровенные снимки в Сети

Предвзятость или провокация: детского тренера уволили за откровенные снимки в Сети

13 часов назад
Комикс "Джокер" оказался в центре скандала еще до премьеры

Комикс "Джокер" оказался в центре скандала еще до премьеры

22 часа назад
ВАЗ может: найдена "Приора", проехавшая 1 миллион километров. Но...

ВАЗ может: найдена "Приора", проехавшая 1 миллион километров. Но...

22 часа назад
"Герой": все секреты съемок приключенческого экшна

"Герой": все секреты съемок приключенческого экшна

27.09.2019 12:44
Родитель обыкновенный и не очень: виды родителей в мультфильмах

Родитель обыкновенный и не очень: виды родителей в мультфильмах

27.09.2019 12:02
Назван точный маркер прогрессирования рассеянного склероза

Назван точный маркер прогрессирования рассеянного склероза

27.09.2019 10:14
Вирусные картинки и мемы используются для манипуляции и пропаганды

Вирусные картинки и мемы используются для манипуляции и пропаганды

27.09.2019 10:12
Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

26.09.2019 13:29
"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

24.09.2019 14:03
Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

24.09.2019 12:18

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку