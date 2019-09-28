Момент взрыва на танкере с россиянами на борту попал на видео

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие инцидент в южнокорейском порту Ульсан, где в субботу, 28 сентября, прогремел взрыв на борту судна, стоявшего в ремонте.

ЧП произошло на танкере Stolt Groenland. Его экипаж в составе 25 человек был эвакуирован. Корейские СМИ утверждают, что среди моряков – десять граждан России и филиппинцы, однако, по данным РИА Новости, речь может идти и об украинцах. В настоящее время окончательной ясности по этому вопросу все еще нет.

Огонь перекинулся на судно Bow Dalian, пришвартованное рядом. Члены его команды благополучно сошли на берег.

Известно, что число пострадавших достигло девяти человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.

О возможных причинах взрыва пока не сообщается.