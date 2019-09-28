Порошенко встревожен новостью об отставке Волкера

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники. О своем желании уйти дипломат заявил через день после того, как его имя было упомянуто в жалобе, которая касалась разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В госдепартаменте США пока ситуацию не комментируют.

Между тем, слушания в Конгрессе США по импичменту Дональда Трампа планируют начаться со следующей недели. И уже составлен график первых вызываемых для дачи показаний. Волкер должен явиться 3 октября, пишет ТАСС.

Своим уходом в отставку Курт Волкер лишь отложил реализацию минских договорённостей. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Курт Волкер не был в своей миссии особо циничен, скорее — он искренне верил в то, что отстаивал. Но результат, как известно, ноль. Думаю, по той простой причине, что предметом его веры всегда оставались США, а не Украина", — отметил сенатор.

Экс-президент Украины Петр Порошенко обеспокоен новостями об отставке Волкера.

"Тревожная новость из Вашингтона", — написал Порошенко в субботу в Facebook.

Порошенко благодарен спецпредставителю США в противостоянии "российской агрессии" и отметил, что Украина "чувствовала себя увереннее" с Волкером.

Экс-президент подчеркнул,что замену Волкеру будет непросто найти, потому что у него были очень высоки доверие и взаимодействие с Киевом