Депутаты четырех фракций бундестага выступили за отмену антироссийских санкций

Представители нескольких фракций парламента Германии призвали постепенно ослабить антироссийские санкции, передает телеканал RT Deutsch. Призыв прозвучал на конференции "Пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?". Она прошла накануне в бундестаге под патронатом Восточного комитета немецкой экономики.

За смягчение санкций высказалась депутат из Свободной демократической партии Сандра Везер. Берлин должен поддержать курс президента Франции Эммануэля Макрона на сближение с Россией — такую точку зрения высказал член Социал-демократической партии Германии Бернд Вестфаль. "После пяти лет санкций необходимо сделать первый шаг", — считает член СДПГ. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике, представитель Партии левых Клаус Эрнст высоко оценил шансы Германии на снятие антироссийских санкций на уровне ЕС. При этом он особо указал, что именно Германия больше других стран пострадала от взаимных ограничений, а антироссийские ограничения не достигли своей цели. Петер Рамзауэр из ХСС придерживается схожего мнения.

Другие депутаты также высказались за поэтапную отмену санкций.

Отношения России западных стран ухудшились в связи с ситуацией вокруг Крыма, воссоединившимся с Россией после референдума. Запад ввел санкции, Россия приняла ответные меры.