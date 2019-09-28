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28 сентября 201911:43

Градостроительный форум открылся в Ярославле

Градостроительный форум открылся в Ярославле

20 регионов страны представили свои проекты и разработки на Втором градостроительном форуме в Ярославле, передает телеканал "Россия 24". В мероприятии приняли участие министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев и губернатор региона Дмитрий Миронов. На выставке им показали проект нового спортивного комплекса, который возведут к чемпионату мира по волейболу, познакомили с программой реновации жилья в Ярославле, планами развития дорог и инноваций в инженерных сетях.

После пленарного заседания гости форума отправились на встречу с обманутыми дольщиками, которые недавно переехали в новое жилье.

 

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