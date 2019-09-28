Путин приветствовал участников "Дня тигра" в Приморье

В рамках празднования "Дня тигра" в Приморье проходит юбилейный международный фестиваль. Владимир Путин направил в адрес его участников и гостей приветственную телеграмму. Её текст опубликован на сайте Кремля.

Президент отметил, что в последние годы удалось добиться серьезных результатов в сохранении и увеличении численности амурского тигра. По мнению главы государства, праздник собирает на своих площадках тех, кого искренне волнует судьба "хозяина амурской тайги".