Российский гонщик Шварцман стал победителем Формулы-3

Российский гонщик Роберт Шварцман выиграл чемпионат мира по автогонкам в серии Формула-3. В прошлом году гонщик из Санкт-Петербурга был третьим в европейской Формуле-3.

На проходящем в Сочи заключительном этапе Роберт занял второе место в первой из гонок. Этот результат позволил 20-летнему гонщику команды Prema стать недосягаемым для соперников.

"Это было превосходно. Спасибо команде, болельщикам и всем, кто поддерживал меня и помогал. После сезона надо все переосмыслить, чтобы понять, чего мы добились. И двигаться дальше", приводит слова Шварцмана РИА Новости.