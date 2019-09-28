Взрыв на танкере с россиянами: уточненные данные

Российские дипломаты в Республике Корея выяснили подробности состояния россиян, находившихся на танкере Stolt Groenland во время взрыва. Как рассказал вице-консул России Евгений Евдокимов, 10 моряков вместе с капитаном эвакуировали с судна без серьезных травм.

"Некоторым членам экипажа была оказана медпомощь на месте, из россиян никого в больницу не увезли", — отметил вице консул.

В ночь на субботу в порту Ульсан на судне предположительно взорвался груз.Ни ремонтных, ни погрузочных работ в этот момент не проводилось, пишет ТАСС. 25 членов экипажа были эвакуированы. Пламя перекинулось на другое судно, но обошлось без пострадавших.

Пожар ликвидирован, а Береговая охрана Южной Кореи начала расследование.