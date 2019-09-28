На действующего и бывшего министров Забайкалья завели дело

Против двух министров Забайкалья возбуждены уголовные дела, сообщает Следственный комитет. Под следствие попали действующий министр финансов Забайкальского края Марина Кириллова и экс-министр территориального развития региона Виктор Паздников. Главу Минфина подозревают в сокрытии средств в особо крупном размере, а бывший министр терразвития обвиняют в пособничестве указанному преступлению.

По версии следствия, в 2017—2018 гг. подозреваемые использовали свои полномочия для того, чтобы скрыть через АО "Забайкальская топливно-энергетическая компания" средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Известно, что у компании имелись долги по налогам более 60 млн рублей. Кириллова разработала схему, которая позволила АО рассчитываться с поставщиками, минуя собственный расчетный счет. Она привлекла к незаконной схеме Паздникова, по указанию которого субсидии были перечислены на счета другого юрлица.

10 сентября Кириллова была избрана депутатом, поэтому решение о возбуждении уголовного дела принято на уровне руководителя регионального Следкома.

Уголовное дело против АО, участвовавшего в преступной схеме, возбуждено ранее.