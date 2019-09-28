Пожар в тюменской исправительной колонии сняли на видео

В субботу, 28 сентября, на территории исправительной колонии № 4 в Тюмень произошел серьезный пожар. Очевидцы запечатлели инцидента на видео.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ, вспыхнула крыша административного здания. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

В тушении участвовали более 70 человек, было задействовано 30 единиц техники. Борьба с огнем продолжалось около полутора часов.

По данным ведомства, в результате произошедшего никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются.