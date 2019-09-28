Очередь к Лаврову и "изоляция России": Захарова выложила фото с Генассамблеи ООН

После выступления Сергея Лаврова на Генассамблее ООН выстроилась очередь из желающих пообщаться с главой российского МИДа. Об этом свидетельствует фото, которое разместила у себя в "Фейсбуке" официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она прокомментировала снимок ироничной подписью о том, как обожает наблюдать за "изоляцией России". Фотография, очевидно, указывает на обратное, отмечает "Россия 24".

При этом зал, в котором затем выступил Сергей Лавров, тоже был полностью заполнен. Шеф российской дипломатии поблагодарил собравшихся за интерес к России и международным проблемам.

Накануне Сергей Лавров провел в Нью-Йорке ряд встреч, в том числе со своим американским коллегой Майком Помпео. Беседа за закрытыми дверями длилась 48 минут. Стороны обсудили визовую проблему, санкции, КНДР, Украину и Ближний Восток.

В ходе итоговой пресс-конференции глава МИД РФ прокомментировал публикацию переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По мнению Лаврова, это неприлично. Обвинения в адрес Москвы в связи с этим скандалом он считает паранойей.