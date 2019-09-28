Команда Квята может сменить название

Команда Формулы-1 Toro Rosso, за которую выступает российский гонщик Даниил Квят, может сменить название AlphaTauri. Не исключено, что переименование произойдет уже по окончанию сезона.

Как сообщает ТАСС, итальянская команда уже договорилась о смени названия на AlphaTauri. Осталось только добиться разрешения руководства Формулы-1. Компания Red Bull также не возражает против смены названия своей дочерней команды. Таким образом, вероятность выступления Даниила Квята за AlphaTauri довольно высока.

На протяжении 20 лет, а именно с 1985 по 2005 годы, в Формуле-1 выступала команда Mirandi. Но после того, как ее приобрел концерн Red Bull, она сменила название на Toro Rosso. Даниил Квят выступает за "красных быков" с 2016 года (с перерывом в один год).