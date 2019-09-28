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28 сентября 201912:48

Названа причина смерти Марка Захарова

Михаил Терещенко/ТАСС

Худрук театра Ленком Марк Захаров скончался в субботу после продолжительной болезни. Ему было 85 лет, пишет ТАСС.

"Умер последний из могикан", — сказал агентству директор театра Ленком Марк Варшавер.

Восемь дней назад Захарова госпитализировали с воспалением лёгких. После лечения его выписали, но болезнь вернулась. Даты прощания и похорон будут известны позже, сообщил Варшавер.

Марк Захаров начал карьеру режиссера в 1965 году в Московском театре сатиры. С 1973 года в "Ленкома" Захаров поставил почти 50 спектаклей. На счету режиссера популярнейшие фильмы "12 стульев" и "Тот самый Мюнхгаузен".

Захаров является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден Госпремиями СССР и Российской Федерации, театральными премиями "Золотая маска", "Хрустальная Турандот", "Чайка" и "Золотой орел".

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