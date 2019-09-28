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28 сентября 201912:41

Квят досрочно завершил третью практику Гран-при России

EPA

В Сочи продолжается 16 этап Формулы-1 Гран-При России. Выступающий за Toro Rosso Даниил Квят не смог завершить третью свободную практику.

Российский гонщик сошел с трассы из-за проблем с болидом. Накануне Квят также не смог завершить первую практику. Пока неизвестно, насколько серьезна проблема с машиной. Согласно информации РИА Новости, Квят сообщил об отсутствии проблем со двигателем.

Квят начнет главную гонку с конца стартовой решетки вне зависимости от исхода запланированной на субботу квалификации. Это связано с решением Toro Rosso заменить силовую установку на болиде Квята,

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