Квят досрочно завершил третью практику Гран-при России

В Сочи продолжается 16 этап Формулы-1 Гран-При России. Выступающий за Toro Rosso Даниил Квят не смог завершить третью свободную практику.

Российский гонщик сошел с трассы из-за проблем с болидом. Накануне Квят также не смог завершить первую практику. Пока неизвестно, насколько серьезна проблема с машиной. Согласно информации РИА Новости, Квят сообщил об отсутствии проблем со двигателем.

Квят начнет главную гонку с конца стартовой решетки вне зависимости от исхода запланированной на субботу квалификации. Это связано с решением Toro Rosso заменить силовую установку на болиде Квята,