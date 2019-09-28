Люди попытались спасти десятки дельфинов, выбросившихся на пляж. Видео

В Сети опубликованы кадры с пляжа на острове Боавишта в Кабо-Верде, где в минувшую среду, 25 сентября, на берег выбросились 132 дельфина.

На помощь млекопитающим пришли очевидцы – работники центра океанографии, местные жители и туристы. Целый день добровольцы вручную возвращали их в Атлантический океан.

К несчастью, десятки дельфинов погибли. Как сообщают СМИ, ученые сомневаются, в том, что те млекопитающие, которых удалось вернуть в воду, выживут – часть из них повторно оказалась на суше.

Специалисты взяли пробы тканей мертвых дельфинов, чтобы попытаться установить возможные причины ЧП.