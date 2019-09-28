"Доил Украину", "спасибо большое": реакции на отставку Волкера

Подавший в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер совмещал дипломатию с лоббизмом — "попросту доил Украину", заявил представитель Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник. Представитель ЛНР также выразил надежду, что на Украине смогут сделать из этого выводы и "попытаться работать в интересах украинского народа, а не внешних кураторов".

Экс-глава МИДа Украины Павел Климкин, напротив, сожалеет по поводу отставки Волкера — по его словам, это первая не политическая, а реальная потеря. Украинцы, по мнению Климкина, были Волкеру небезразличны, что "очень редко случается в политике". "Спасибо большое, Курт. Очень жаль. Но это только начало", — написал Климкин в "Фейсбуке".

Причиной ухода Волкера с поста спецпредставителя США по Украине может быть нежелание "попасть в жернова" американских внутриполитических разборок, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В целом, по его мнению, каких-либо серьезных результатов работы Волкера на Украине не видно. Напротив — американцы долгое время противодействовали выполнению Киевом Минских договоренностей, а сейчас просто бездействуют, отметил депутат.

По словам украинского политолога Елены Дяченко, Волкер мог подать в отставку из-за обострившегося конфликта между республиканцами и демократами в США, либо же сама администрация Трампа "не захотела иметь дальше с ним дел" — возможно, по причине отсутствия доверия.

При этом поворот в отношениях Украины с Россией и последующее движение в направлении урегулирования конфликта в Донбассе "делают практически бессмысленной саму должность спецпредставителя по Украине со стороны США", отметила политолог. Трамп, по ее мнению, показывает, что не хочет вмешиваться в эти отношения, и, возможно, демонстрирует "дружественное отношение к Владимиру Путину".

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, Курт Волкер провалил свою миссию на Украине, так как действовал в интересах США, а не Киева. Наверное, Волкер искренне верил в то, что отстаивал, считает Косачев, однако результат оказался нулевым — вероятно, потому, что "предметом его веры всегда оставались США, а не Украина".

"Курт Волкер — истинный американец. И это сделало его миссию невозможной", — написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал новость об отставке Волкера "тревожной". Он благодарен спецпредставителю США за его "твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии". По словам Порошенко, с Волкером Украина "чувствовала себя увереннее".



Курт Волкер был опытным и эффективным дипломатом, которого будет сложно заменить, однако политика Вашингтона по Украине останется прежней — такое мнение высказал директор Евразийского центра при Атлантическом совете, бывший посол США на Украине Джон Хербст.

"Сменой караула" назвал отставку Волкера руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Волкер, по его мнению, представлял сторонников жесткой линии в отношении России, в том числе и в подходе к конфликту на Донбассе, сейчас же, очевидно, "требуются другие фигуры".

"Очевидно, позиция Волкера не тождественна позиции Трампа. Это становится все заметнее", — сказал Золотарев РИА Новости.

Политика США на Украине после отставки Курта Волкера едва ли серьезно изменится, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Однако, по его словам, какие-то изменения возможны, если новый спецпредставитель "хотя бы перестанет подталкивать новую власть Украины к разрешению конфликта в Донбассе силовым путем". Волкер же, считает Клинцевич, своими заявлениями только накалял там обстановку.