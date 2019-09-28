МЧС заявило, что курить на балконе все же можно

В пресс-службе МЧС прокомментировали изменения в противопожарных правилах, которые начнут действовать с 1 октября 2019 года. Как выяснилось, новые правила не запрещают курить на балконах и лоджиях при сохранении безопасности своей и окружающих.

"Необходимо помнить об ответственности перед законом и осторожности", — сообщили РИА Новости в МЧС РФ.

Одновременно спасатели начинают всероссийскую акцию "Не допусти открытый огонь на балконе!". С начала 2019 года в России произошло 1,8 тысячи пожаров, из них 60 процентов — от неосторожного курения, а оставшиеся — от петард, мангалов и неисправной проводки.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай одобряет запрет на использование открытого огня на балконах.

"Убивать курение может по-разному. Один из самых чудовищных способов - пожар. Чтобы навсегда начать поддерживать любые противопожарные меры, нужно хотя бы раз побывать в детском ожоговом отделении", — написал чиновник в Telegram.