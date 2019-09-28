Режиссер Леонид Хейфец ранил ножом сотрудницу скорой

Известный театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом сотрудника скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Уточняется, что утром в субботу бригаду медиков вызвали жена и дочь Хейфеца. На момент приезда скорой режиссер находился в неадекватном состоянии и при виде сотрудников в белых халатах набросился на одного из них с ножом. Фельдшер при попытке измерить давление режиссеру получила ранение в ногу и госпитализирована в одну из больниц, передает "Пятый канал".

Леонид Хейфец окончил ГИТИС, работал в рижском ТЮЗе, театре Советской армии, Малом театре. Заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист России. Среди постановок Леонида Хейфеца известны "Пигмалион", "Вишневый сад", "Король Лир", "Дядя Ваня" и другие спектакли.