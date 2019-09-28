Художественного руководителя московского театра Ленинского комсомола, народного артиста СССР Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в окружении режиссера. Дата похорон пока не определена.

Свои соболезнования в связи с кончиной Захарова уже выразили многие известные люди. Так, гендиректор Большого театра Владимир Урин назвал худрука Ленкома выдающимся режиссером театра и кино, уникальной потрясающей человеческой личностью и заявил, что его кончина стала невероятной потерей. "Уходит великое поколение", — подчеркнул Урин, слова которого цитирует РИА Новости.

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин считает, что Марк Захаров был великим человеком и великим мастером, а советник президента РФ по культуре Владимир Толстой назвал его олицетворением целой эпохи отечественного театра и кино. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, соболезнуя родным и близким Захарова, заявил, что его память обязательно должна быть увековечена.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой охарактеризовал худрука Ленкома как человека яростного и страстного, одного из последних, кто понимал театр как важнейшую трибуну жизни. Глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося режиссера, блистательного руководителя Ленкома выразил и коллектив театра "Современник".

Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни после повторного воспаления легких.