Управляющая компания оставила московский дом без тепла

Жители одной из многоэтажек на северо-востоке Москвы очень боятся наступления холодов. Из-за затянувшегося капитального ремонта дом оказался совершенно не готов к началу отопительного сезона. Если мэрия включила тепло, то, по вине управляющих компаний, в таких домах его нет.

Градус разговора с подрядчиком равен температуре воды, которая накануне вылилась на головы местным жителям. Капитальный ремонт в доме на Новоалексеевской, 18 обернулся потопом. Новые инженерные сети, как оказалось, к отопительному сезону не были готовы - в некоторых местах были подтеки, в одном месте шла вода из-за герметичной сварки.

К слову, залило дом уже не в первый раз — летом протекала кровля. Тогда больше всего пострадали жители 12 этажа. В одной из квартир разводы на потолке. намокли ковры и диван.

Затопило шесть квартир. Часть из них уже получили компенсацию от подрядчика. Но капитальный погром, говорят жильцы, по всему дому: стены зашпаклеваны наполовину, с потолков паутиной свисает проводка. Ремонт = понятное дело, вот только сроки сдачи подъездов давно прошли. Люди жалуются — уже пять месяцев рабочих не видно.

От представителя подрядчика Руслана Алиева тут же сыплются оправдания: "Мы пятый месяц не получаем оплату, мы не можем рассчитаться с подрядчиками и с теми работниками, которые выполняли работы".

Согласно договору с Фондом капитального ремонта — все замечания подрядчик обязан устранить за свой счёт. Вдобавок, заплатить немалую сумму штрафа за несоблюдение графика.

"Если мы сейчас будем с ним расторгать договор, то, соответственно, пока расторжение, пока новая контрактация — дом будет стоять без ремонта. а тут зима, и это не выход", — пояснил заместитель генерального директора Фонда капительного ремонта многоквартирных домов Москвы Денис Плотников.

Полностью ремонт в этом доме строители должны закончить к середине октября. Но жители боятся — исправить все замечания и сдать работы в срок подрядчик не успеет. Остается надеяться лишь на Фонд капитального ремонта — он обещает ускорить процесс.