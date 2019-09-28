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Умер Марк Захаров 39 минут назад

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28 сентября 201915:02

Умер последний из могикан. По Марку Захарову скорбят коллеги и президент

Умер последний из могикан. По Марку Захарову скорбят коллеги и президент

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова. По словам главы государства, Марк Захаров был человеком необычайного таланта, внутренней свободы и достоинства, личностью поистине колоссального масштаба, а его театр "Ленком", работы в кино и все творчество стали уникальным явлением в отечественном искусстве.

"Мы навсегда сохраним светлую память об этом выдающемся Мастере и Творце", — говорится в телеграмме президента, направленной дочери режиссера Александре Захаровой.

"Умер последний из могикан", — так прокомментировал ТАСС кончину Захарова директор театра Ленком Марк Варшавер.

Худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас рассказал РИА Новости о своей великой благодарности Захарову. По его словам, режиссер всегда интересовал его и как человек, и как художник, и Туминасу казалось, что Захаров тоже наблюдает за тем, что он делает в театре.

"Он как-то всегда благосклонно ко мне относился и поддерживал меня. Не успел, но сейчас хочу сказать о великой моей благодарности ему за все", — резюмировал Туминас.

По словам генерального директора Большого театра Владимира Урина, Марк Захаров — выдающийся режиссер и уникальная личность, "человек, который создал свой собственный мир театра". "Уходит великое поколение", — сказал Урин, отметив, что кончина Марка Захарова – невероятная потеря для всех.

По словам председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина, Марк Захаров был великим режиссером, великим гражданином, великим мастером — и можно "перечислять еще много превосходных эпитетов". Режиссер, вспоминает Калягин, воспитал потрясающих актеров, а в работе никогда не щадил себя — работал до последнего.

"С уходом такого человека смириться просто невозможно. Уходит фантастическое поколение актеров, режиссеров, и молодежь должна впитывать всеми своими фибрами все, что они оставили для них", — сказал Калягин.

Марк Захаров был единственным, кому удавалось "одинаково блистательно работать" и в театре, и в кино, считает гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров. Фильмы Захарова "Тот самый Мюнхгаузен" и "Обыкновенное чудо" глава "Мосфильма" считает шедеврами.

Большой и даже невозместимой потерей назвал уход Марка Захарова первый зампред комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Владимир Бортко. Такой профессионал, по его словам, "бывает не в каждой стране и не в каждое время".

Худрук Российского молодежного театра Алексей Бородин назвал эпоху Марка Захарова "ярчайшей страницей искусства", добавив, что режиссер "никогда не изменял себе ни в жизни, ни в творчестве". Жизни без него и для коллег, и для театра "Ленком", по словам Бородина, "просто невозможно представить".


По словам ведущей актрисы театра "Ленком", народной артистки РФ Елены Шаниной, Марк Захаров был большим талантливым человеком и создал уникальный театр, который "сегодня закончился". Выразив "огромные соболезнования" дочери Марка Захарова Александре, актриса сообщила: "Сейчас мы все пойдем в театр, чтобы побыть друг с другом".

Об огромной благодарности Захарову за все, что он сделал для множества воспитанных им актеров и учеников, рассказал актер театра "Ленком", народный артист России Иван Агапов. Режиссер, по его словам, сделал очень много для советской и российской культуры, и для кино, и для театра.

По словам народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной, Марк Захаров был очень интересным человеком, с которым до ухода ее мужа Андрея Миронова они почти всегда вместе проводили свободное время. "Сейчас бесконечная грусть и ощущение закономерного ухода", — сказала актриса.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Марка Захарова одним из величайших современников, а его кончину — невосполнимой потерей для столицы и всей российской культуры. Худрук "Ленкома", по словам мэра, "навеки вписал свое имя в историю отечественного театра и кино", а его спектакли и фильмы десятки лет дарили людям радость. Собянин выразил сочувствие и поддержку родным и близким режиссера.

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, кончина Марка Захарова — это и ее личная потеря. По словам Матвиенко, она всегда будет помнить его как "интересного собеседника, умного и мудрого человека прекрасных душевных качеств". Режиссер, по ее словам, был настолько многогранным человеком, что другому не хватало бы и двух жизней сделать для российской культуры столько, сколько сделал он.

Свои соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова выразили также председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По словам Вячеслава Володина, Марк Захаров — замечательный педагог и человек неиссякаемой творческой энергии — стал значимой частью истории отечественного театра и кино, а среди его учеников и последователей творческой школы – всенародно любимые актеры и известные режиссеры. При этом, отметил спикер Госдумы, Марк Захаров вел и активную общественную и политическую деятельность — в частности, был избран народным депутатом СССР.

Режиссер Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни после повторного воспаления легких. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище, дата похорон пока не определена.

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