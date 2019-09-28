Возросло число пострадавших при взрыве с пожаром на Stolt Groenland и Bow Dalian

Число пострадавших при пожаре на танкерах в южнокорейском порту Ульсан увеличилось до 18 человек, сообщает агентство Ренхап. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

По данным агентства, около 5 утра по московскому времени на танкере Stolt Groenland, который ходит под флагом Каймановых островов, сначала прогремел взрыв, а затем начался пожар — судно перевозит нефть и нефтепродукты. Огонь перекинулся на соседнее судно Bow Dalian.

В момент взрыва на борту находились 25 членов экипажа, среди которых — 10 граждан России. По предварительным данным, они не пострадали. Экипажи обоих судов успешно эвакуированы. Среди получивших ожоги три моряка, девять служащих порта и пять полицейских, которые помогали эвакуировать людей. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.