Взрыв катера на сочинском пляже попал на видео

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие инцидент на пляже в Адлерском районе Сочи, произошедший в минувшую пятницу, 27 сентября.

На записи виден взрыв, произошедший на катере, который подходил к небольшому причалу. После этого на борту начался пожар.

По счастливой случайности, в результате ЧП никто не пострадал.