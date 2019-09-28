Одень меня, если сможешь: какие трудности подстерегают родителей в магазинах

Она нужна всегда. Казалось бы, мы только купили все необходимое, чтобыспокойно отправить своих детей в школу, но повеяло первым холодом, и значит снова пора приниматься за покупки. Потом всегда внезапно приходит зима, и мы снова отправимся на поиски, потом весна, за ней долгожданное лето, а там, глядишь, снова пора собирать детей в школу.

Вырваться из этого замкнутого круга не получается – дети растут, как на дрожжах, и остается только грустно наблюдать, как уверенным потоком исчезают деньги. И если бы только деньги! Эти походы в магазины отнимают и нервы, и силы, и время. Как бы ни старался родитель, всегда будет место недовольству, обидам и возмущению. И все из-за нее. Речь пойдет о детской и не совсем детской одежде.

Казалось бы, эпоха тотального дефицита, когда наши родители носились по всему городу и часами простаивали в очередях в надежде урвать хоть что-то приличное, давно канули в Лету, но ожидаемое облегчение так и не наступило. Почему? И с какими проблемами приходится сталкиваться родителям на трудном пути к полностью экипированному ребенку?

Стоимость

Эта проблема никогда не теряет своей актуальности. Те, кто еще помнят благословенные времена, когда детская одежда стоила намного дешевле взрослой, сегодня испытывают в секциях товаров для детей настоящий шок. И траты на эту категорию ощутимы, как в семьях с невысоким уровнем дохода, так и у тех, кого с уверенностью можно отнести к среднему классу.

Когда я обратилась к родителям с вопросом, с какими проблемами они сталкиваются при выборе одежды для детей, тема стоимости всплыла первой. Наиболее ощутимыми оказалась покупка верхней одежды, особенно зимней и демисезонной, а также обуви. Помимо этих категорий назывались специфические вещи, которые необходимы для занятий детей в спортивных и танцевальных секциях и кружках.

Родителям приходится буквально сторожить распродажи и акции, заказывать одежду за границей, прибегать к совместным закупкам – все, чтобы хоть немного снизить затраты.

Но есть и еще один момент. Современные дети гораздо разборчивее и куда лучше владеют информацией о модных тенденциях и популярных марках. Иногда приходится уговаривать на что-то попроще, хотя их душа требует покупки вещей крутых брендов. Также родители отмечали, что ребенку в магазине хочется сразу все, и тогда приходится унимать его аппетиты. В противном случае в детском шкафу окажется масса однотипных вещей, большинство из которых он даже ни разу не успеет надеть, прежде чем из них вырастет.

Ничего не подходит

Оказывались ли вы в ситуации, когда вещей в магазине много, а вы уходите с пустыми руками? Вся одежда сшита на какого-то идеального ребенка, а на вашем она болтается нелепым балахоном или наоборот не сходится?

Родители худых детей говорят, что все шьется на полненьких. Причем даже если речь идет, скажем, о брюках, у которых имеется утяжка на талии, они хоть и не спадают, но все равно уродливо висят сзади. Родители детей плотного телосложения наоборот недовольны, что вся одежда на худых, и им выбрать совершенно нечего. Когда ребенок высокий, дизайнерами одежды почему-то предполагается, что он одновременно и массивный, а если он маленького роста, то должен быть худосочным. И тут либо приходится проводить целые дни в торговых центрах и магазинах в поисках той благословенной марки, которая шьет на детей, схожих с вашими, либо перешивать одежду под своего. На худых отчаянно ушивать, на плотных покупать одежду большего размера, а потом отрезать излишне длинные рукава, полы и штанины.

Но это не единственная трудность, которая подстерегает родителей в магазине.

Елена (мама трех мальчиков): "Хочу сказать, что самая большая проблема начинается тогда, когда в детских магазинах уже нет таких размеров, а до мужского отдела дети еще не доросли".

Действительно, в некоторых магазинах модельный ряд заканчивается ростом 158 сантиметров, в других и вовсе максимальная ростовка 146, будто достигнув этого предела ребенок перестает быть ребенком, надевает костюм, берет портфель и уходит на работу, избавив таким образом родителей от головной боли.

Елена продолжает: "Я буквально носом землю рою, обхожу все магазины, интернет-магазины тоже просматриваю, но шансы реально малы".

На какие только ухищрения идут родители, чтобы одеть свое подросшее чадо! Одним из таких поделилась Вита, мама двух сыновей-школьников: "Я просматриваю женскую одежду-унисекс, там есть из чего выбрать, например, лонгсливы нейтральных цветов".

Не менее актуальна эта проблема, и когда речь заходит об обуви. Современные девочки еще в нежном возрасте часто имеют размер ноги от 38 и выше, и в детском отделе туфли или сапожки найти крайне сложно. Взрослые секции в свою очередь предлагают высокие каблуки, разнообразные вычурные элементы, которые девочкам неудобны и неуместны. Опять же приходится тратить массу времени для поиска модели, в которой ребенок не будет неумело ковылять, норовя того и гляди подвернуть ногу и упасть.

Подходит, но не то

Самыми счастливыми родителями, по моему мнению, являются родители младенцев. Просто они сами пока не могут понять своего счастья. И в вопросе одежды тоже. Младенца можно одеть как угодно по своему вкусу, и он не смерит тебя негодующим взглядом и не скажет, что такая модель боди и ползунков вышла из моды еще в прошлом сезоне. Но как только ребенок научился ходить и разговаривать, он начинает куда более придирчиво относиться к тому, во что его одевают.

Катя (мама дочери дошкольного возраста): "Иногда дочь выбирает в магазине слишком яркое и блестящее или с каким-нибудь героем из мультфильма просит купить. Отвлечь и переключить на другую одежду в эти моменты бывает очень сложно. Иногда выбирает и отличные вещи, но делать покупки без нее проще".

Ходить за покупками без детей и ставить их потом перед фактом это, конечно, выход, но чаще для маленьких детей. С подростками такой фокус не всегда проходит. Дети постарше легко встанут в позу и не наденут то, что им не по вкусу. А вкусы родителей и детей часто расходятся в противоположные стороны: родители консервативны и почему-то не готовы отпускать своё чадо в школу в шубе из свалявшейся плюшевой игрушки или тоненьких полосочках ткани, которые именуются "джинсы с дырками". Дети же в свою очередь обычно закатывают глаза при виде фаворитов родительского выбора "зато тепло". Тут хотелось бы найти разумный компромисс, и вот один из удачных примеров.

Эрика (мама дочери школьного возраста): "У нас две проблемы: дочери сложно угодить — одежда должна быть удобной и одновременно модной и красивой, а у меня нет хватает времени, чтобы ходить по магазинам. Поэтому заказываю сразу много в интернет-магазине, согласовывая заказ с ребенком. Если ей совсем не нравится, удаляю из заказа. Дома примеряем, если не подходит, отправляем обратно".

Замечательно, когда родители дают детям свободу в выборе одежды, и лучше это делать постепенно, шаг за шагом, и начинать, не ожидая, что хороший вкус и понимание уместности той или иной вещи внезапно появятся у ребенка в 15 лет.

Надежда (мама двух дочерей): "Старшей дочери заказывать дистанционно не получается, всегда нужна примерка, посещаем набегами торговые центры и покупаем помногу сразу. Начиная с 12 лет, дочь ходит по магазинам одежды сама и присылает мне фотографии из примерочной на одобрение. Но это только дополнительные вещи к гардеробу. Базовые вещи, конечно, покупаем вместе".

Ольга ( мама трех детей): "Со старшей дочерью стало проще, она сама знает, чего хочет, и это уже не похоже на новогоднюю елку, поэтому покупает вещи сама".

Ничего не нравится

Сложнее ситуации, когда ребенку нужно все, пожалуй, только если ему не нужно ничего. Когда любимая толстовка уже протерлась до дыр, а из любимых кроссовок вот-вот начнут выглядывать пальцы. Соседи с осторожным любопытством спрашивают, все ли у вас благополучно, а ребенок продолжает гнуть свою линию: ничего не надо, у меня все есть, мне норм.

Гиша (мама двух подростков): "Дети не хотят никуда ехать за покупками. Купишь им одежду на свое усмотрение, а они: "Нет, мы это носить не будем". Потом смиряются и носят, а если нет, приходится отдавать другим знакомым детям".

В этой ситуации чаще всего приходится становиться родителем с буквы "ррррр", прибегать к угрозам и хитростям.

Ольга (мама троих детей): "Среднего сына под предлогом похода в кино удается затянуть в магазин одежды и там что-то купить, а обувь примеряю на мужа, у них один размер".

Елена (мама трех сыновей): "Я раз в полгода загоняю палкой в магазин, покупаю 2-3 пары брюк с примеркой и со скандалом и пару кроссовок аналогично. Потом уже сама покупаю футболки и вещи с длинными рукавами и считаю, что все – детей я одела".

Подводя итог, хочу отметить, что какой бы путь вы ни избрали — родителя-демократа или авторитарного родителя - одежда ребенка сможет преподнести сюрприз и не один. И абсолютного спокойствия вы сможете достичь, только его внешний вид не будет вас трогать. Увы, пока никому из моих знакомых родителей не удалось достичь такого уровня просветления. Поэтому искренне желаю вам крепких нервов, большого количества свободного времени и материального благополучия.