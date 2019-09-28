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28 сентября 201915:02

Момент столкновения трамвая и грузовика в Москве попал на видео

Youtube/Евангелина Юрьевна

Регистратор очевидца запечатлел аварию с участием трамвая и грузовика, произошедшую утром в минувшую пятницу, 27 сентября, на юге столицы.

 

Как сообщалось ранее, на Загородном шоссе грузовик не уступил дорогу маршрутному транспортному средству.

В результате инцидента пострадали два человека – водитель трамвая и один из пассажиров.

Столкновение спровоцировало сбой в движении трамваев, которые пришлось временно заменять автобусами.

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