Момент столкновения трамвая и грузовика в Москве попал на видео

Регистратор очевидца запечатлел аварию с участием трамвая и грузовика, произошедшую утром в минувшую пятницу, 27 сентября, на юге столицы.

Как сообщалось ранее, на Загородном шоссе грузовик не уступил дорогу маршрутному транспортному средству.

В результате инцидента пострадали два человека – водитель трамвая и один из пассажиров.

Столкновение спровоцировало сбой в движении трамваев, которые пришлось временно заменять автобусами.