На Трампа ополчились три сотни бывших сотрудников спецслужб

Сотни экс-сотрудников американских спецслужб попросили Конгресс обдумать наказание президента Дональда Трампа за превышении властных полномочий. Коллективное открытое письмо подписано более 300 членами группы National Security Action. Их беспокойство вызвала публикация расшифровки телефонного разговора Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, пишет "Интерфакс". Бывшие сотрудники нацбезопасности США ставят в вину Трампу расследовать коорупционный скандал с бывшим вице-президентом США Джо Байденой и его сыном.

"Все мы признаем необходимость формальной процедуры импичмента для того, чтобы установить дополнительные факты и взвесить последствия того, о чем мы узнали, и того, что пока может оставаться скрытым", — сказано в письме.

В среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении выяснить, будет ли обоснованной процедура импичмента Трампа.