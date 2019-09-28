Зеленский уволил Демчину

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Павла Демчину, сообщается на сайте президента.

Демчина уволен с военной службы, но сохранил право ношения военной формы во время проведения мероприятий.

В мае он написал заявление об отставке, которое подписал на тот момент президент Петр Порошенко. Демчина был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины в июле 2016 года. Его называли основным куратором "серых" бизнес-схем депутата Верховной рады Игоря Кононенко — "кошелька" экс-президента Украины Петра Порошенко.