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Ситуация на Украине 13 минут назад

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28 сентября 201915:29

Зеленский уволил Демчину

file.liga.net

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Павла Демчину, сообщается на сайте президента.

Демчина уволен с военной службы, но сохранил право ношения военной формы во время проведения мероприятий.

В мае он написал заявление об отставке, которое подписал на тот момент президент Петр Порошенко. Демчина был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины в июле 2016 года. Его называли основным куратором "серых" бизнес-схем депутата Верховной рады Игоря Кононенко — "кошелька" экс-президента Украины Петра Порошенко.

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