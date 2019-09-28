Сексуальная энергия, четырехдневка, экстремизм: мнение митрополита Илариона

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион посоветовал молодым людям, которые тратят время на просмотр порнографии и рукоблудие, сосредоточиться на семейной жизни.

Чтобы от этих грехов избавиться, "самое правильное — создать крепкую семью, и всю свою сексуальную энергию направлять на свою супругу", заявил иерарх в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, 28 сентября.

Комментируя идею премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о переходе на четырехдневную рабочую неделю, митрополит указал, что она требует тщательной проработки. По его мнению, в России и так достаточно выходных. Кроме того, иерарх опасается, что людей будут излишне нагружать, но заставлять работать дистанционно.

Представитель РПЦ заявил также, что свидетели Иеговы (организация запрещена в РФ), оказываются в тюрьме не за религиозные взгляды, а из-за экстремистских действий. "Речь всегда идет об экстремизме", — подчеркнул митрополит Иларион.

Что касается сообщений о том, что задержанных в Сургуте иеговистов подвергали пыткам, священнослужитель указал, что во всех конкретных случаях нужно разбираться конкретно. Если информация о применении насилия подтвердится, этому факту, по мнению Илариона, не может быть никакого оправдания.

Оценивая позицию госдепартамента США, который призвал российские власти отказаться от обвинений "Свидетелей Иеговы" в экстремизме, митрополит отметил, что подходы Москвы и Вашингтона по этому вопросу существенно различаются.