Нашлась причина провала "Патриотов" при атаке дронов

Неудачу американских комплексов Patriot при отражении атаки объектов нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии беспилотниками и крылатыми ракетами 14 сентября прокомментировал в интервью изданию Defense News бывший директор Израильской организации противоракетной обороны Узи Рубин. По его словам, главная трудность в отражении подобной атаки — засечь низколетящие атакующие объекты, а не сбить их.

Сенсоры противоракетной обороны направлены выше горизонта, так как ракета летит высоко, а детектированию объектов на низкой высоте мешают здания. Таким образом, ключевая задачи — закрыть брешь, потенциально существующую близко к земной поверхности. И это не очень трудно — саудовцы могут сделать это имеющимися средствами. Однако, признает Рубин, чем больше площадь территории, которую нужно защитить от атак, тем труднее держать ее под контролем.

Сбить скопление дронов, по его словам, можно из обычных зенитных установок: в 1991 году Ираку удалось уничтожить несколько крылатых ракет "Томагавк", зафиксировав траекторию их полета. "Не нужно ничего новомодного, — говорит эксперт: вполне подойдут российские зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1, оснащенные 30-миллиметровыми пушками, ракетами и системами инфракрасного слежения.

Атака беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии 14 сентября привела к серьезному сокращению поставок нефти на мировой рынок. После этого госсекретарь США Майк Помпео в ответ на вопрос, почему развернутые в Саудовской Аравии американские системы Patriot оказались бессильны перед дронами, заявил: системы ПВО по всему миру всегда работают с переменным успехом, и даже некоторые лучшие в мире образцы не всегда останавливают угрозу.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, Вашингтон не поверил им и обвинил в случившемся власти Ирана. В Тегеране обвинения в атаке отвергают.