Путин попрощается с Шираком

Президент России Владимир Путин полетит в Париж в понедельник на церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком. Ширак скончался 26 сентября на 87-м году жизни. Его похоронят рядом со старшей дочерью на кладбище Монпарнас в Париже.

О положительном ответе Путина на приглашение Елисейского дворца рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Париже ожидают приезда почти 30 глав государств и правительств: премьера Венгрии Виктора Орбана, президента Италии Серджо Маттареллы, премьера Ливана Саада Харири, и. о. премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, главы Еврокомисии Жана-Клода Юнкера и других.

Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 годы. 30 сентября во Франции объявлено днём национального траура.