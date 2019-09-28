До смерти избили и спрятали в лесу: подросток натравил друзей на отца

В Дагестане задержаны трое подростков, которых подозревают в убийстве отца одного из них.

Как рассказали в пресс-службе республиканского МВД, 16-летний подросток поссорился со своим 55-летним отцом и ушел из дома. Затаив обиду на родителя, мальчик уговорил двух своих друзей, 17 и 18 лет, отомстить мужчине. Одному из друзей он пообещал в награду крупную сумму денег.

В результате, продолжили в пресс-службе, подростки несколько раз ударили мужчину металлической трубой, пострадавший скончался на месте. После этого подростки вывезли тело в лес и спрятали там.

Все трое задержаны. В отношении них возбуждено дело по статье об убийстве, пишет ТАСС.