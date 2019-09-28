Столкновение птицы и садящегося авиалайнера попало на видео

В Сети опубликованы кадры инцидента, произошедшего в аэропорту Бирмингема в минувшую субботу, 21 сентября.

На записи видно, как самолет Airbus A-321 британской бюджетной авиакомпании Jet2 во время посадки столкнулся с птицей.

Судя по тому, что авиалайнер отправился в следующий полет уже через час после встречи с птицей, никаких серьезных повреждений он не получил.

Напомним, что в середине августа текущего года Airbus А-321 компании "Уральские авиалинии" следовавший в Симферополь, совершил вынужденную посадку около подмосковного аэропорта Жуковский. Причиной ЧП стало столкновение с птицами, попавшими в двигатели.

На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, пострадали 55 человек. Пилоты сумели успешно посадить самолет, благодаря чему удалось избежать жертв. Командир воздушного судна Дамир Юсупов уже вернулся на летную работу, второй пилот Георгий Мурзин пока продолжает лечение.