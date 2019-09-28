Театр Маяковского не стал комментировать криминальную новость о Хейфеце

В пресс-службе Театра имени Маяковского отказались комментировать инцидент с режиссером Леонидом Хейфецом, пишет РИА Новости. Ранее СМИ сообщили, что Хейфец ударил ножом фельдшера скорой помощи, которая приехала на вызов в его квартиру.

По свидетельству врачей, Хейфец был в невменяемом состоянии и ранил сотрудника скорой ножом в ногу. Фельдшера отправили в одну из больниц.