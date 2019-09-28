Джеймс Хэтфилд из "Металлики" попал в лечебницу

Вокалист американской группы Metallica Джеймс Хэтфилд попал в больницу. Предстоящие концерты коллектива в Новой Зеландии и Австралии отменены. Музыканты обещают посетить эти страны "как только позволят здоровье и график".

Ранее фронтмэн группы Джеймс Хэтфилд признался в пристрастии к алкоголю и наркотикам. И сейчас был вынужден вновь начать курс лечения, говорится в аккаунте Metallica в Twitter.

Тур по Австралии и Новой Зеландии должен был пройти с 17 октября по 2 ноября. На все восемь шоу билеты были распроданы в первые минуты старта продаж.

Metallica основана в 1981 году вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом, который придумал название для коллектива. Metallica выпустила десять студийных альбомов, не раз становилась лауреатом престижных премий, в том числе Grammy, их музыка уже считается классикой жанра.

Два месяца назад композиция группы спасла жизнь молодой канадке, на которую собиралась напасть дикая пума.