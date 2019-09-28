Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при России

На автодроме в Сочи состоялась квалификационная гонка 16 этапа Формулы-1 – Гран-при России. Лучше всех выступил монегаск Шарль Леклер из Ferrari, который начнет главную гонку с первой позиции.

Леклер выиграл квалификацию с результатом 1 минута 31,628 секунды. Молодой гонщик из "Монако" победил в четвертой квалификации подряд. Последним пилотом Ferrari, которому удавалось подобное достижение, был Михаэль Шумахер в 2001 году.

Второй результат у выступающего за Mercedes британца Льюиса Хэмилтона. На третьем месте еще один гонщик Ferrari немец Себастьян Феттель. Выступающий за Toro Rosso россияинин Даниил Квят в квалификации не участвовал. Квят выйдет на старт главной гонки последним.

Главная гонка этапа пройдет в воскресенье. Вице-премьер правительства, руководитель оргкомитета Гран-при России Дмитрий Козак сообщил РИА Новости, что на главную гонку продано 37 тысяч билетов, что на 15% больше, чем год назад. Никаких официальных переносов о переносе этапа из Сочи в Санкт-Петербург не было также заявил Козак. " Согласно действующему до 2025 года контракту, местом проведения Формулы-1 является Сочи. Контракт будет выполняться".