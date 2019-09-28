Одно тело, две головы: у украинки родились сиамские близнецы

В украинских Черновцах у молодой женщины родились сиамские близнецы. Две девочки с одним телом и двумя головами появились на свет в ночь на 28 сентября.

У роженицы, жительницы Черновицкой области, эта беременность была первой, сообщает УНИАН. Она собиралась лечь в клинику в Киеве, однако схватки начались преждевременно — на 33-й неделе.

По словам главврача черновицкого роддома номер 2 Альберта Курицына, отклонение медики диагностировали внутриутробно, от прерывания беременности пациентка отказалась по собственным убеждениям.

Появление на свет сиамских близнецов — редкий случай не только на Украине, но и во всем мире. По словам врача, он давно работает, но ранее с подобным не сталкивался. Новорожденных готовят к перевозке из роддома в детскую больницу.