Стало известно, где и когда простятся с Марком Захаровым

Прощание с Марком Захаровым состоится 1 октября в театре "Ленком", об этом сообщил директор театра Марк Варшавер. Прощание начнется в 10 утра. Затем в 14 часов начнется церемония похорон на Новодевичьем кладбище. Известно, что могила Захарова будет расположена рядом с местом последнего упокоения Говорухина, Табакова и Броневого, цитирует Варшавера РИА "Новости".

Ранее друзья и коллеги выразили свои соболезнования по случаю кончины руководителя "Ленкома". Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, председатель СТД Александр Калягин, актрисы Лариса Голубкина, Елена Шанина и многие другие, кому посчастливилось знать Марка Захарова.

К соболезнованиям присоединился и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Обязательным условием успешного театра глава правительства назвал соседство смеха и слез. И Марк Захаров являлся олицетворением этого успеха. Захарову также удавалось одновременно быть искренним и пронзительным, мудрым и ироничным. А обаяние его таланта навсегда останется с его зрителями и почитателями. Дмитрий Медведев вспомнил слова великого мастера о безграничности и безмерности театра и отметил, что таким был и сам режиссер.