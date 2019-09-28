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Российско-грузинские отношения 1 час назад

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28 сентября 201917:37

Зурабишвили и Цкитишвили выступили за диалог с Москвой

EPA

Грузия должна пробовать вести диалог с Россией, считает грузинский президент Саломе Зурабишвили.

В беседе с журналистами по итогам своего участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зурабишвили заявила в субботу, что для страны, имеющей "конфликты и вопрос оккупированных территорий", есть два пути: военный и дипломатический. Первый неприемлем, остается диалог. "Нельзя, чтобы Грузия не попробовала этот путь и осталась замкнутой в себе", — приводит слова главы государства ТАСС.

Зурабишвили напомнила о встрече главы грузинского МИД Давида Залкалиани с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи и сообщила, что эти переговоры положительно оценили и госдепартамент США, и европейские партнеры Грузии.

Со своей стороны, вице-премьер Грузии, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили также заявила, что единственным путем решения проблем, существующих в отношениях Тбилиси и Москвы, является диалог, и он уже начался. "Диалог должен продолжиться, и у него нет альтернативы", — подчеркнула Цкитишвили.

Министры иностранных дел России и Грузии провели переговоры на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в минувший четверг, 26 сентября. Такая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась впервые с 2008 года, когда, после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, Грузия прервала дипломатические отношения с РФ.

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