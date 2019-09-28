Духовенство "русского экзархата" присоединилось к РПЦ

Духовенство "русского экзархата" в Западной Европе решило последовать решению своего главы архиепископа Иоанна (Реннето) присоединиться к Русской православной церкви, сообщает пресс-служба РПЦ.

Решение было принято на прошедшем сегодня в Париже собрании "русского экзархата". Собравшиеся направили соответствующее обращение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Решение Священного Синода РПЦ будет принято на ближайшем заседании, его дата не уточняется.

14 сентября Синод РПЦ принял в ее состав главу бывшего "русского экзархата" Константинополя в Западной Европе архиепископа Иоанна (Реннето). Причиной такого решения было желание большей части прихожан вернуться в лоно православной церкви, от которой экзархат отделился после революции 1917 года.