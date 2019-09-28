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28 сентября 201917:59

Роберта Мугабе похоронили в родовом поместье

Global Look Press

Бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, который умер три недели назад, похоронили в его родовом поместье в деревне Кутама, расположенной в 90 километрах к западу от столицы страны Хараре.

Погребальная церемония планировалась как частная — на ней должны были присутствовать только члены семьи Мугабе, однако в последний путь экс-президента провожали также несколько сотен сочувствующих. Никого из представителей властей страны на церемонии не было.

Ранее представители правительства Зимбабве предлагали похоронить Мугабе на аллее национальных героев в Хараре.

Роберт Мугабе скончался в сингапурской больнице 6 сентября на 96-м году жизни, напоминает "Интерфакс". Во время прощания с ним 13 сентября возникла давка, в которой получили ранения десятки человек.

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