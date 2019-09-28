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28 сентября 201922:22 Станислав Назаров

"Цифровой" праздник: инженеры казанской телевышки тестируют новое оборудование

Все ближе 14 октября, когда на цифровое телевидение перейдет оставшийся 21 регион России. Среди них — Татарстан. По такому случаю в Казани — большой "цифровой" праздник.

Тысячи волонтеров выстраиваются в форме бабочки — символа цифрового вещания. Кадры хроники почти вековой истории телевидения буквально оживают на гигантском казане — символе города.

За 10 лет в России практически с нуля построена не имеющая аналогов по масштабам система цифровой связи: более 4 тысяч новых антенных станций и телевышек.

Инженеры казанской телевышки тестируют новое оборудование. Громоздкие аналоговые приборы готовят к демонтажу. Через две недели рябь в телевизорах останется в прошлом. К этому моменту все телеэкраны страны начнут передавать только цифровой сигнал. На картинке больше не будет помех за счет абсолютно другой системы кодировки.

Но чем отличается аналоговый сигнал от цифрового? Не только красивой картинкой. После перехода на "цифру" освободится целый ряд частот, которые теперь можно будет использовать в других направлениях связи, таких как мобильный высокоскоростной Интернет.

Если телевидение так и не заменило театр, то и Интернет не должен заменить голубой экран. Вопрос — в конкурентоспособности телевещания. Для этого и провели масштабную модернизацию.

"Чтобы понять, что корова кормила всю семью, узнаешь, когда ее не стало. Представьте, мы телевидение отключили? Говорят, Интернет — это дополнение, но основа — это смотреть телевизор, хорошие программы с хорошим качеством", — считает президент Татарстана Рустам Минниханов.

Для просмотра цифрового вещания на телевизорах старого образца устанавливают приемники. Старшему поколению разобраться в оборудовании помогают волонтеры.

Аналоговый сигнал в Татарстане и оставшихся 20 регионах страны отключат 14 октября.

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