Тема:

Ситуация на Украине 25 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
28 сентября 201921:21 Александр Евстигнеев

Скандал с Трампом и Зеленским: Порошенко послал сигнал Байдену

Скандал с Трампом и Зеленским: Порошенко послал сигнал Байдену

Вспомним обстоятельства встречи Зеленского с Трампом. Протокольная съемка обернулась жесткой пресс-конференцией. Сначала Зеленский, кажется, подумал, что и его мнение кому-то интересно: сказал, что Украине нужна не помощь, а содействие. И взгрустнул, когда Трамп сказал о важности диалога с Путиным. Но потом Зеленский пробовал уже только вклиниться: для демократической прессы Америки он — лишь повод в нападках на Трампа, пусть и из-за Украины.

Лидера демократов в Конгресс Пелоси предсказуемо не впечатлили даже расшифровки телефонного разговора Трампа и Зеленского, где Трамп, как выяснилось, не так уж агрессивно, но поднял тему шлейфа, который в Киеве оставили его главный потенциальный соперник на грядущих выборах Джон Байден и его сын-газовик. Зеленский оказался между двух огней.

Казус Зеленского. Вроде бы и встреча с Трампом была на равных, но язык тела выдал иерархию. И телефонный разговор может стать козырем, а может — черной меткой от американского истеблишмента. Команда Зеленского, конечно, преподносит все как пример небывалой значимости Украины в мире.

"Установить такие отношения, как Зеленский установил, они важны для интересов Украины. И при этом он сманеврировал так, что не испортил отношения с демократическим флангом, потому что он ни слова не сказал про Байдена", — сказал Михаил Саакашвили.

А вот как раз, что Зеленский скажет или не скажет про Байдена, — ключевой момент, от которого во многом зависит будущее Украины. Ставки так высоки, что даже оппоненты Зеленского оправдывают его не очень-то конституционно-демократическую фразу в разговоре с Трампом.

"Если вы критикуете президента Зеленского за то, что он сказал, что новый генеральный прокурор на сто процентов будет "его", и говорите, что это недопустимо для Украины, хочу спросить: в Юрий Луценко был на сто процентов человеком Петра Порошенко?" – заявила Юлия Тимошенко, председатель партии "Батькивщина".

Бывший украинский президент сам — фигурант коррупционных скандалов — посылает сигнал о лояльности, скорее, конкуренту Трампа на выборах 2020 года Джо Байдену.

"Мы не имеем права стать частью чужих выборов. В США нас поддерживают и Республиканская партия, и Демократическая, несмотря на их внутренние разногласия. Если украинская власть будет становиться на сторону любой из сторон, мы рискуем потерять поддержку", — уверен экс-президент Украины Петр Порошенко.

Отставку Волкера, спецпредставителя США по Украине, Порошенко назвал тревожной новостью. Впрочем, среди украинских политиков есть кардинально иное мнение.

"Курт Волкер, который выступал в роли посредника, обязан был придерживаться нейтральной позиции, чтобы выстроить отношения со всеми их участниками переговорного процесса. Однако он занял позицию одной стороны — Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии", — подчеркнул политик Виктор Медведчук.

Администрация Порошенко была абсолютно подконтрольной Демократической партии США. Джо Байден усаживался в кресло украинского президента. Увольнял генпрокурора Виктора Шокина, когда тот затеял расследование в отношении сына Байдена, занимавшегося на Украине добычей газа. Правда, экс-министр иностранных дел Украины Климкин заявляет: Байден-старший ни при чем, генпрокурора убрали за коррупцию. Только вот победить ее так не смогли. Таков вывод комиссии Международного валютного фонда.

Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто. Теперь МВФ может не дать Украине новый кредит в 5 миллиардов долларов. А страна и так на втором месте с конца по ВВП на душу населения в Европе. Поэтому перед Зеленским стоит вопрос выбора: кому подыграть? Все-таки провести обещанное республиканцу Трампу расследование, бьющее по Байдену, взамен на некую поддержку или ничего не делать и ждать благодарности "за неразглашение" от демократов?..

Есть третий путь — простейший — обвинять во всем Россию. Как США, заявляющие о "русском следе" повсюду. Как Саакашвили, пугающий бывшие советские республики планами Кремля по воссозданию СССР. Кремль уже ответил: таких планов нет.

Ранее по теме

Сейчас

20:52

Шторм утопил Bourbon Rhode, на котором были украинцы

20:38

Пожар на плавбазе "Петр Житников": произошел хлопок

19:33

Американские Poseidon и Orion облетели Крым и Кубань

18:37

Спасены трое членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode

18:27

Павел Мамаев будет играть за "Ростов"

17:39

"Белый аист" успешно пристыковался к МКС

17:01

Стало известно, где и когда простятся с Марком Захаровым

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Марк Захаров – волшебник, сотворивший обыкновенное чудо

Марк Захаров – волшебник, сотворивший обыкновенное чудо

47 минут назад
Шторм утопил Bourbon Rhode, на котором были украинцы

Шторм утопил Bourbon Rhode, на котором были украинцы

39 минут назад
Красная Заря: пятеро детей подорвались на гранате

Красная Заря: пятеро детей подорвались на гранате

45 минут назад

Трансляции

Завтра, 29 сентября

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

30 сентября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Пожар на плавбазе "Петр Житников": произошел хлопок

Пожар на плавбазе "Петр Житников": произошел хлопок

49 минут назад
Китайские СМИ поведали о российском "кошмаре авианосца"

Китайские СМИ поведали о российском "кошмаре авианосца"

1 час назад
Зарифу не дали навестить друга в нью-йоркской больнице

Зарифу не дали навестить друга в нью-йоркской больнице

51 минута назад
МИД РФ – послу США: в делах Бута, Бутиной и Ярошенко нет доказательств

МИД РФ – послу США: в делах Бута, Бутиной и Ярошенко нет доказательств

2 часа назад
Павел Мамаев будет играть за "Ростов"

Павел Мамаев будет играть за "Ростов"

3 часа назад
Ножевое нападение на медика: соседка рассказала о поведении Леонида Хейфеца

Ножевое нападение на медика: соседка рассказала о поведении Леонида Хейфеца

3 часа назад
Американские Poseidon и Orion облетели Крым и Кубань

Американские Poseidon и Orion облетели Крым и Кубань

1 час назад
Отставка Волкера: результат работы – ноль

Отставка Волкера: результат работы – ноль

1 час назад
Скандал с Трампом и Зеленским: Порошенко послал сигнал Байдену

Скандал с Трампом и Зеленским: Порошенко послал сигнал Байдену

20 минут назад
Что такое ЧВК "Вагнер" и кто убил российских журналистов: смотрите репортаж Александра Рогаткина

Что такое ЧВК "Вагнер" и кто убил российских журналистов: смотрите репортаж Александра Рогаткина

23 часа назад
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

23.09.2019 09:09
"Локомотив" оказался сильнее "Зенита"

"Локомотив" оказался сильнее "Зенита"

35 минут назад
Bloomberg: Facebook и WhatsApp будут передавать сообщения пользователей полиции

Bloomberg: Facebook и WhatsApp будут передавать сообщения пользователей полиции

52 минуты назад
Швыткин отреагировал на заявление Зурабишвили о диалоге с Россией

Швыткин отреагировал на заявление Зурабишвили о диалоге с Россией

1 час назад
Ubisoft и ЮНЕСКО водят виртуальные экскурсии по Собору Парижской Богоматери

Ubisoft и ЮНЕСКО водят виртуальные экскурсии по Собору Парижской Богоматери

1 час назад
КХЛ. СКА обыграл московское "Динамо" благодаря дублю Лехтери

КХЛ. СКА обыграл московское "Динамо" благодаря дублю Лехтери

1 час назад
Бочкарева опубликовала историю о кокаине в трусах

Бочкарева опубликовала историю о кокаине в трусах

2 часа назад
Дамаск: в Идлибе находится крупнейшая в мире группировка иностранных террористов

Дамаск: в Идлибе находится крупнейшая в мире группировка иностранных террористов

2 часа назад
Джонсона подозревают в злоупотреблениях

Джонсона подозревают в злоупотреблениях

2 часа назад
Духовенство "русского экзархата" присоединилось к РПЦ

Духовенство "русского экзархата" присоединилось к РПЦ

3 часа назад
"Белый аист" успешно пристыковался к МКС

"Белый аист" успешно пристыковался к МКС

3 часа назад
Одно тело, две головы: у украинки родились сиамские близнецы

Одно тело, две головы: у украинки родились сиамские близнецы

4 часа назад
До смерти избили и спрятали в лесу: подросток натравил друзей на отца

До смерти избили и спрятали в лесу: подросток натравил друзей на отца

5 часов назад
Нашлась причина провала "Патриотов" при атаке дронов

Нашлась причина провала "Патриотов" при атаке дронов

5 часов назад
Путин попрощается с Шираком

Путин попрощается с Шираком

5 часов назад
Марк Захаров. 1933 - 2019

Марк Захаров. 1933 - 2019

6 часов назад
Одень меня, если сможешь: какие трудности подстерегают родителей в магазинах

Одень меня, если сможешь: какие трудности подстерегают родителей в магазинах

7 часов назад
Николаю Рыжкову — 90. Есть что вспомнить. Есть что делать

Николаю Рыжкову — 90. Есть что вспомнить. Есть что делать

7 часов назад
МЧС заявило, что курить на балконе все же можно

МЧС заявило, что курить на балконе все же можно

8 часов назад
Кудрин – об американском опыте и уголовных делах

Кудрин – об американском опыте и уголовных делах

8 часов назад
Неделя с iPhone 11 Pro: обзор и впечатления

Неделя с iPhone 11 Pro: обзор и впечатления

9 часов назад
Секреты и пасхалки в новом трейлере "Холодного Сердца 2"

Секреты и пасхалки в новом трейлере "Холодного Сердца 2"

11 часов назад
Ученые объяснили, как старение препятствует раку

Ученые объяснили, как старение препятствует раку

11 часов назад
"Герой": все секреты съемок приключенческого экшна

"Герой": все секреты съемок приключенческого экшна

27.09.2019 12:44
Родитель обыкновенный и не очень: виды родителей в мультфильмах

Родитель обыкновенный и не очень: виды родителей в мультфильмах

27.09.2019 12:02
Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

26.09.2019 13:29
"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

24.09.2019 14:03
Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

24.09.2019 12:18

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку