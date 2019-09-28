Скандал с Трампом и Зеленским: Порошенко послал сигнал Байдену

Вспомним обстоятельства встречи Зеленского с Трампом. Протокольная съемка обернулась жесткой пресс-конференцией. Сначала Зеленский, кажется, подумал, что и его мнение кому-то интересно: сказал, что Украине нужна не помощь, а содействие. И взгрустнул, когда Трамп сказал о важности диалога с Путиным. Но потом Зеленский пробовал уже только вклиниться: для демократической прессы Америки он — лишь повод в нападках на Трампа, пусть и из-за Украины.

Лидера демократов в Конгресс Пелоси предсказуемо не впечатлили даже расшифровки телефонного разговора Трампа и Зеленского, где Трамп, как выяснилось, не так уж агрессивно, но поднял тему шлейфа, который в Киеве оставили его главный потенциальный соперник на грядущих выборах Джон Байден и его сын-газовик. Зеленский оказался между двух огней.

Казус Зеленского. Вроде бы и встреча с Трампом была на равных, но язык тела выдал иерархию. И телефонный разговор может стать козырем, а может — черной меткой от американского истеблишмента. Команда Зеленского, конечно, преподносит все как пример небывалой значимости Украины в мире.

"Установить такие отношения, как Зеленский установил, они важны для интересов Украины. И при этом он сманеврировал так, что не испортил отношения с демократическим флангом, потому что он ни слова не сказал про Байдена", — сказал Михаил Саакашвили.

А вот как раз, что Зеленский скажет или не скажет про Байдена, — ключевой момент, от которого во многом зависит будущее Украины. Ставки так высоки, что даже оппоненты Зеленского оправдывают его не очень-то конституционно-демократическую фразу в разговоре с Трампом.

"Если вы критикуете президента Зеленского за то, что он сказал, что новый генеральный прокурор на сто процентов будет "его", и говорите, что это недопустимо для Украины, хочу спросить: в Юрий Луценко был на сто процентов человеком Петра Порошенко?" – заявила Юлия Тимошенко, председатель партии "Батькивщина".

Бывший украинский президент сам — фигурант коррупционных скандалов — посылает сигнал о лояльности, скорее, конкуренту Трампа на выборах 2020 года Джо Байдену.

"Мы не имеем права стать частью чужих выборов. В США нас поддерживают и Республиканская партия, и Демократическая, несмотря на их внутренние разногласия. Если украинская власть будет становиться на сторону любой из сторон, мы рискуем потерять поддержку", — уверен экс-президент Украины Петр Порошенко.

Отставку Волкера, спецпредставителя США по Украине, Порошенко назвал тревожной новостью. Впрочем, среди украинских политиков есть кардинально иное мнение.

"Курт Волкер, который выступал в роли посредника, обязан был придерживаться нейтральной позиции, чтобы выстроить отношения со всеми их участниками переговорного процесса. Однако он занял позицию одной стороны — Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии", — подчеркнул политик Виктор Медведчук.

Администрация Порошенко была абсолютно подконтрольной Демократической партии США. Джо Байден усаживался в кресло украинского президента. Увольнял генпрокурора Виктора Шокина, когда тот затеял расследование в отношении сына Байдена, занимавшегося на Украине добычей газа. Правда, экс-министр иностранных дел Украины Климкин заявляет: Байден-старший ни при чем, генпрокурора убрали за коррупцию. Только вот победить ее так не смогли. Таков вывод комиссии Международного валютного фонда.

Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто. Теперь МВФ может не дать Украине новый кредит в 5 миллиардов долларов. А страна и так на втором месте с конца по ВВП на душу населения в Европе. Поэтому перед Зеленским стоит вопрос выбора: кому подыграть? Все-таки провести обещанное республиканцу Трампу расследование, бьющее по Байдену, взамен на некую поддержку или ничего не делать и ждать благодарности "за неразглашение" от демократов?..

Есть третий путь — простейший — обвинять во всем Россию. Как США, заявляющие о "русском следе" повсюду. Как Саакашвили, пугающий бывшие советские республики планами Кремля по воссозданию СССР. Кремль уже ответил: таких планов нет.