Карнавал в полоску: Приморье отметило День тигра

В Приморье — День тигра. Дело это стало таким масштабным, что всех, кто заботится о судьбе "хозяина амурской тайги", поприветствовал и президент.

Еще немного — и карнавал раскрасит улицы в яркую полоску. Владивосток встречает главный праздник осени — День Тигра. Его виновник замер в ожидании. У хозяина тайги — лучший вид на столицу Приморья, он будто специально забрался повыше, на сопку. Как и любая кошка, полосатый любит держать все под контролем. В дикой природе он и на 100 метров к себе не подпустит. Но здесь, кажется, — на своем месте.

Фото с амурским тигром, пускай и с картонным, дарит только улыбки.. Приморская сцена Мариинки чествует тех, кто круглые сутки защищает редкий вид от вымирания.

Взгляд, пронизывающий насквозь. Походка — уверенная. В Уссурийской тайге он и правда ведет себя как хозяин, ревностно реагируя на любые попытки сосчитать его популяцию. Около 600 особей — показатель, за который Охотнадзору приходится буквально бороться с браконьерами.

"Рискуют своим здоровьем и жизнью практически каждый день. Ведь с людьми, которые преступили черту закона, они встречаются в лесу. Мы продолжим поддержку этой благородной работы", — Константин Чуйченко, заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства РФ.

Все ради того, чтобы нащупать эту тонкую грань, где человек и заповедная дикая кошка живут в гармонии, не мешая друг другу.

Тигрицу Тайгу вернули домой. В зоопарке Алматы она не прижилась. Значит, будет жить на родине. Короткая реадаптация — и клетка распахнется навсегда.