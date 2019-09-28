Спасены трое членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode

Спасателям удалось найти троих членов экипажа судна Bourbon Rhode, пропавшего во время шторма в Атлантическом океане. Двое из спасенных являются гражданами Украины, написал в своем Twitter заместитель директора департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич, ссылаясь на информацию судовладельца.

Судно Bourbon Rhode пропало 26 сентября в Атлантике, на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники. Известно, что в числе членов экипажа — около десяти граждан Украины. Спасательная операция продолжается. Моряков ищет Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France.