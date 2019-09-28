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28 сентября 201921:41 Анастасия Литвинова

В Москве создается граффити-букварь

фото: Global Look Press

В Москве молодые и люди занимаются созданием нового букваря — в уличном стиле граффити.

Первые буквы русского граффити-алфавита появляются на заборе завода "Флакон". Команда художника Антонии Лев заканчивает рисовать космическую "О". Поучаствовать в создании новой азбуки могли все желающие — запись была открытой.

В итоге должен получится современный букварь. В бумажном и электронном виде он создается в рамках образовательного проекта "Кругозор" Аркадия Ротенберга. Участвуют самые известные уличные художники России. У каждого будут свой шрифт и своя буква.

"Латиница — это не наш родной алфавит, нам интересно исследовать кириллицу, русские буквы. Этим проектом мы хотели заострить на этом внимание, показать, что это красиво", — сказал Андрей Бергер, стрит-арт художник.

За полвека, что в мире рисуют граффити, это понятие сильно трансформировалось от букв на заборах до настоящих картин на улицах города. При этом надписи никуда не делись и не денутся — многие художники с этого начинили, даже Бэнкси. Тут идея такая: пусть пишут, но хотя бы по-русски. Сложнее всего найти место, где это можно делать, ничего не нарушая.

"Как только вы стену перекрашиваете, это новый вызов для граффити-райтеров. Один из вариантов — создавать легальные стенки, куда люди могут приходить рисовать и никому не мешать", — рассказал художник Дмитрий Аске.

Дмитрий Аске когда-то и сам бегал по заброшенным стройкам с баллончиками краски. Теперь он рисует картины с 20-этажный дом, как в подмосковном Одинцово. Читает лекции, создает азбуку. Но все свои работы ему нужно согласовывать.

Недавно в Москве еще больше ужесточили правила. Получать одобрение теперь надо не только в местной управе, но и в департаменте культурного наследия, рекламы и ЖКХ. А сдавать работу – Мосжилинспекции, иначе закрасят.

Некоторые мастера граффити в этом вопросе принципиальны. "Если уличный художник будет согласовывать, он уже не уличный. Мы же уже проходили художественный советы", — говорят художники.

Но безо всякого согласования может получиться, как в Жулебино. Так местный художник на стене многоэтажки к чемпионату мира по футболу нарисовал свою жену. Не всем на районе нравится его работа, но так быстро ее не закрасишь.

На одном из домов в Сургуте есть отличный пример стрит-арта, который нравится всем. Работа посвящена пилоту Дамиру Юсупову, который спас пассажирский лайнер, посадив его на кукурузное поле. Написано все по-русски, ведь некоторые слова лучше всего понятны именно на родном языке.

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