МИД РФ – послу США: в делах Бута, Бутиной и Ярошенко нет доказательств

МИД России отреагировал на видеообращение посла США Джона Хантсмана в "Твиттере" по поводу непредоставления доказательств по делу находящегося под стражей и подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана. По словам посла, он "по-прежнему обеспокоен" этим фактом.

В российском МИДе напомнили, что Пола Уилана задержали с поличным при совершении противозаконных действий, о чем было заявлено открыто. При этом, добавили в ведомстве, доказательств вины Марии Бутиной, Константина Ярошенко, Виктора Бута и многих других россиян, находящихся в заключении в США под надуманными предлогами, американская сторона так и не предоставила.

1/2 Хотели бы в очередной раз напомнить, что Пола Уилана задержали с поличным при совершении противозаконных действий, о чем было заявлено открыто. — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) September 28, 2019

Пол Уилан, имеющий кроме американского гражданства также подданство Великобритании, гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности крупной американской компании BorgWarner, базирующейся в Мичигане. 28 декабря прошлого года он был задержан в Москве сотрудниками ФСБ России при проведении шпионской акции. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж" УК РФ.

На прошлой неделе Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Уилана до 29 октября. До этого на Смоленской площади симметрично ответили на призыв американского посольства в Москве отпустить Уилана. МИД России призвал отпустить россиян, сидящих в американских тюрьмах по ложным обвинениям, включая Бута, Бутину и Ярошенко, напомнив, что Уилана поймали с поличным: на флешке, бывшей при нем в момент задержания, хранились сведения, составляющие гостайну.