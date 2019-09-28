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28 сентября 201919:31

Бочкарева опубликовала историю о кокаине в трусах

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе", опровергла появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что ее задержали сотрудники ГИБДД, а при досмотре у нее были обнаружены наркотики.

В своем видеообращении, записанном в доме актрисы и опубликованном в Instagram Stories, Бочкарева отметила, что новость о якобы ее поимке "с кокаином в трусах" сперва ее удивила и даже порадовала. Однако потом она поняла, что слухи распространяют люди, которые пытаются заработать на ней "и сделать скандал". По мнению Бочкаревой, эти люди должны понести ответственность за содеянное.

Поэтому актриса намерена выяснить, откуда "ноги растут" у этих слухов, и привлечь к ответственности их авторов. В заключение Бочкарева призвала "не верить Интернету".

Ранее Бочкарева заявила, что находится с детьми дома, и предположила, что подобные "новости" могли выдумать, чтобы отомстить ей за что-то.

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