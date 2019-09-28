Американские Poseidon и Orion облетели Крым и Кубань

Два патрульных самолета ВМС США — P-8A Poseidon и EP-3E Orion — провели разведку российской территории в Крыму и Краснодарском крае. Самолеты поднялись в небо с аэродромов в Италии и Греции и три часа сканировали российское побережье. Наибольшую заинтересованность американцы проявили к Севастополю, где приближались к берегу на минимальное расстояние - 35 километров.

В пятницу облеты Крыма совершили американские БПЛА и самолет, взлетевшие с острова Крит и итальянской базы Сигонелла, пишет "Интерфакс".

По свидетельству экспертов, США резво увеличили частоту разведывательных полетов у рубежей России. В сентябре этого года российские военные фиксируют пролеты "воздушных шпионов" практически ежедневно.